Serie A, Brescia-Genoa: Donnarumma sfida Destro, out Criscito. Le formazioni ufficiali

Pochi minuti a Brescia-Genoa.

Scontro determinante in zona retrocessione, quest’oggi a partire dalle 17.30, al “Rigamonti”. Le Rondinelle, fanalino di coda della classifica, ospiteranno gli uomini di Davide Nicola, attualmente al quartultimo posto della classifica di Serie A a parità di punti con il Lecce, battuto ieri dalla Juventus. Entrambe le squadre dovranno dare il meglio di sé per continuare a credere nella salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Diego Lopez

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, C. Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti. All. Nicola