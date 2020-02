Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Okaka illude, Palacio beffa i friulani nei minuti di recupero

Non vanno oltre il pari Bologna e Udinese.

1-1: è questo il risultato della sfida andata in scena questo pomeriggio al “Dall’Ara” tra Bologna e Udinese. Okaka illude, Palacio beffa i friulani nel finale. La prima azione è dell’Udinese con Fofana che conquista il primo calcio di punizione della gara subendo fallo. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Orsolini mette in mezzo un pallone morbido con il destro, ma Musso esce e blocca la sfera con i suoi guantoni. Equilibrio tra le due squadre alla metà del primo tempo. E’ solo al 25° minuto infatti che arriva la prima vera occasione dell’Udinese con Rodrigo De Paul: il giocatore calcia di destro dalla distanza, Da Costa blocca in due tempi. Il Bologna va vicina alla rete dell’1-0 con Orsolini che, dopo essere stato servito Barrow, prova il diagonale centrando la porta; Musso non si fa sorprendere, mandando il pallone in calcio d’angolo. Al 33° è l’Udinese a passare in vantaggio con Okaka che su assist di De Paul, colpisce di testa, battendo l’estremo difensore emiliano.

In avvio di ripresa il Bologna prova a riprendere in mano la gara: Orsolini ci prova da posizione defilata, ma Musso manda in calcio d’angolo. Uno scatenato Okaka si libera in area e tenta la conclusione, Danilo devia e la palla finisce ancora in angolo. All’83° Orsolini entra in area e, calciando di sinistro, cerca ancora la porta. La sfera, però, accarezza il palo finendo fuori. E’ solo al 91° che il Bologna trova il gol del pareggio con Palacio che, con una zampata di destro sorprende Musso, regalando un prezioso punto alla sua squadra e beffando così i friulani.