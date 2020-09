Serie A, Bologna-Parma 4-1: il derby d’Emilia va ai felsinei, Soriano protagonista del match

Vittoria tra le mura amiche per il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

In occasione della seconda giornata di Serie A, si sono sfidate Bologna e Parma a partire dalle ore 20.45 del monday night dello stadio “Renato Dall’Ara”. Al triplice fischio del direttore di gara, la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic si è aggiudicata i tre punti grazie ad un ottima prestazione dei suoi calciatori. Fabio Liverani, sulla panchina del Parma, non può che essere deluso dal risultato ottenuto nel derby emiliano contro i felsinei.

L’incontro di lunedì sera viene aperto da Roberto Soriano al minuto numero 16, con un gran gol di testa da parte del trequartista del Bologna. Al 30′, lo stesso Soriano sigla la sua doppietta personale grazie al gol che mette a segno dopo un rimbalzo a suo favore. I primi 45 minuti si chiudono sul 2-0 per i felsinei. Durante la ripresa, però, la squadra di Sinisa Mihajlovic scrive praticamente la parola fine alla disputa: al 56′ il protagonista del match Soriano serve in maniera precisa Andreas Skov Olsen che piazza il pallone all’angolino basso della porta difesa da Sepe. Poco dopo, durante il 67′ minuto, Hernani prova a riaprire il derby emiliano siglando la rete del 3-1, ma come se non bastasse al 91′ Rodrigo Palacio cala il poker battendo per l’ennesima volta l’estremo difensore del Parma.

