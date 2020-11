Serie A, Bologna-Napoli: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Cresce l’attesa per Bologna-Napoli.

I rossoblu hanno da poco ritrovato la vittoria, i partenopei invece sono incappati nella prima sconfitta stagionale: alle 18.00 al Dall’Ara le due squadre si sfideranno per la gara valida per la 7a giornata del campionato di Serie A. La sfida, visibile su Sky, si preannuncia favorevole per la formazione ospite; le quote e i pronostici dei bookmakers, infatti, offrono il segno 1 a 4.75, il segno X a 4.10 e il segno 2 a 1.65.

Nessuna novità in vista per Sinisa Mihajlovic, che non recupera nessuno dei tanti giocatori fermi ai box. Dunque, davanti a Skorupski linea a quattro formata da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey, poi Schouten e Svanberg in mediana. Non si tocca nulla nemmeno in attacco: dietro all’unica punta Palacio, il trio Orsolini-Soriano-Barrow.

Mister Gattuso recupera Insigne. Confermati Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, così come la coppia difensiva Koulibaly-Manolas e quella mediana Ruiz-Bakayoko. Continua l’alternanza in porta: dopo l’Europa League, Meret è pronto a lasciare nuovamente posto a Ospina.

Di seguito, le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.