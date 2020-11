Serie A, Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali. Barrow e Palacio sfidano Insigne e Osimhen

Bologna-Napoli è in programma alle ore 18.00.

Il match tra la compagine di Sinisa Mihajlovic e la squdra di Gennaro Gattuso avrà il suo fischio d’inizio fra meno di un’ora. I due tecnici hanno già fatto le loro scelte definitive, optando entrambi per lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Gli 11 calciatori in campo, dunque, saranno posizionati in maniera speculare. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro tra felsinei e partenopei valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.