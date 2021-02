Serie A, Bologna-Lazio: Inzaghi con il tandem Correa-Immobile, Orsolini titolare. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma questo pomeriggio alle 18:00.

Archiviata la pesante sconfitta maturata contro il Bayern Monaco, la Lazio, è pronta a rituffarsi in campionato per riscattarsi e rimanere agganciato alla zona Champions League. Ad attendere i biancocelesti, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dai pareggi maturati contro Sassuolo e Benevento. Mihajlovic si affida a Mbaye, Nico Dominguez e Orsolini, 3-5-2 per Inzaghi, con il tandem Correa-Immobile.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi