Serie A, Bologna-Fiorentina: Iachini conferma il 3-5-2, Chiesa in campo dal 1′. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per il lunch match della 18^ giornata di Serie A.

Ancora pochi istanti e sarà Bologna-Fiorentina, prima sfida del giorno dell’Epifania in programma al Renato Dall’Ara alle 12:30. Impegno che la squadra di Mihajlovic affronterà al 10o% della forma, dopo i successi maturati contro Atalanta e Lecce che hanno permesso agli stessi di salutare il 2019 al decimo posto: esattamente ad una lunghezza di vantaggio dal Milan. Momento sicuramente meno roseo per la Viola, reduce da un pesante ko maturato in casa contro la Roma.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida: