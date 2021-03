Serie A, Benevento-Fiorentina: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Manca poco a Benevento-Fiorentina.

Fiorentina, Prandelli: “Gol subiti? Ecco cosa serve. Non sono solo a gestire la pressione. Kokorin? Ecco il suo problema”

Alle ore 18.00 allo stadio Ciro Vigorito si affronteranno in un match da zona rossa Benevento e Fiorentina. Entrambe le compagini si trovano appaiate in classifica a ventisei punti e pertanto a meno sei dalla zona retrocessione. La squadra di Pippo Inzaghi non trova il successo da ben dieci partite e proverà dunque ad impensierire la Viola per tornare a respirare nella parte più tranquilla della classifica. La Fiorentina di Cesare Prandelli ha bisogno invece di trovar continuità dopo il pareggio in extremis maturato contro il Parma di Roberto D’Aversa. Di seguito, le probabili formazioni.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula. ALL.: F. Inzaghi.

A DISP.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Foulon, Pastina, Tello, Insigne, Di Serio, Moncini, Sau, Gaich.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. ALL.: Prandelli.

A DISP.: Terracciano, Malcuit, Caceres, Maxi Olivera, Barreca, Borja Valero, Callejon, Montiel, Kouame, Eysseric, Rosati.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

ASSISTENTI: Tolfo-M. Rossi.

IV UOMO: Pezzuti.

VAR: Maresca.

ASS. VAR: Fiorito.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone.

Le quote ed i pronostici dei bookmakers vedono leggermente favorita la squadra ospite. La vittoria della Fiorentina (segno 2), infatti, è data a 2.20, mentre il segno 1 è quotato a 3.50. Il segno X è dato, invece, a 3.20.