Fiorentina, Prandelli: “Gol subiti? Ecco cosa serve. Non sono solo a gestire la pressione. Kokorin? Ecco il suo problema”

La motivazione deve essere al massimo, partiamo consapevoli di poter fare una grande partita

Archiviato il rocambolesco pareggio contro il Parma, la Fiorentina si prepara a tornare in campo per la ventisettesima giornata di Serie A. Ad attendere la viola, per la gara in programma sabato alle 18.00 al “Vigorito”, il Benevento di Inzaghi: in piena lotta salvezza e in cerca di punti preziosi per allontanarsi quanto prima dalle zone calde della classifica. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico gigliato Cesare Prandelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara. Di seguito le parole dell’allenatore della Fiorentina, tramite i canali social ufficiali della società viola.

VIDEO Fiorentina-Benevento, Improta stende la Viola: prima da incubo per Prandelli. Le immagini

“Gol subiti troppo facilmente? Ogni giorno affrontiamo questo tema. Quando vai in avanti devi essere determinato a fare gol ma anche concentrato a non subirne. A volte senti di poter controllare la partita e poi arrivano accelerazioni che non sono preventivabili. Kokorin? Purtroppo si sta trascinando una vecchia cicatrice. Come riesco a gestire la pressione? In alcuni momenti è dura, ma vi garantisco che la sente anche la squadra e che non sono assolutamente solo”.

VIDEO Fiorentina-Benevento, Prandelli: “Ho avuto un confronto con Ribery, vi spiego”