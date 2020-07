Serie A, Atalanta-Napoli e Roma-Udinese chiudono la 29ª giornata: le probabili formazioni

La Serie A entra nel vivo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano è pronto ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. Archiviata la 2esuma giornata, con le vittorie di Juventus, Lazio e Inter che hanno lasciato invariate le distanze in testa alla classifica, è già tempo di tuffarsi nella 29esima giornata. Disputate, Torino-Lazio (1-2), Genoa-Juventus (1-3), Inter-Brescia (6-0), Bologna-Cagliari (1-1), Spal-Milan (2-2), Verona-Parma (3-2),Fiorentina-Sassuolo (1-3) eLecce-Sampdoria (1-2), all’appello mancano solo Atalanta-Napoli e Roma-Udinese, in programma stasera, rispettivamente alle ore 19.30 e 21.45.

Gian Piero Gasperini è intenzionato a riproporre buona parte dell’undici che nella scorsa giornata ha avuto la meglio sull’Udinese. Conferme dunque per Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa. Rientrano dal primo minuto di Gosens e De Roon. Ilicic e Muriel, nonostante la doppietta di Udine, partiranno dalla panchina: l’unica punta sarà infatti ancora Zapata. Novità per Gennaro Gattuso. Tra i pali rientra Ospina, al fianco di Koulibaly al centro della difesa ci sarà ancora Maksimovic . Di Lorenzo prenderà il posto di Hysaj sull’out di sinistra, mentre a centrocampo rifiatano Elmas e Lobotka a vantaggio di Demme e Zielinski. L’unico ballottaggio riguarda l’attacco: Politano è in vantaggio su Callejon per un posto nel tridente con Mertens e Insigne. Il match sarà visibile in diretta su DAZN.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Parecchie le novità di formazione in casa Roma: Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Pellegrini e Veretout. In difesa la coppia centrale sarà formata da Mancini e Smalling e Bruno Peres e Kolarov sulle corsie esterne. Dietro Dzeko ci sarà Pastore perché Mkhitaryan è reduce da due partite di fila e viene preservato per la sfida di domenica contro il Napoli. Carles Perez favorito su Under. Dubbi e incertezze anche per mister Gotti, che punta su Kevin al fianco dall’ex Okaka A centrocampo si rivede Rodrigo De Paul, che ha scontato la squalifica. Al suo fianco ci sarà Jajalo. Sulla corsia di sinistra ballottaggio Zeegelaar-Sema.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.