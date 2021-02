Serie A, Atalanta-Napoli: due dubbi per Gasperini, Gattuso in emergenza. Le probabili formazioni

Alle 18:00 di scena la sfida tra Atalanta e Napoli.

Tanti big match nella domenica che infiammerà la ventitreesima giornata di Serie A. Tra questi proprio la gara che vedrà opporsi la compagine bergamasca e quella partenopea, entrambe in lotta per importanti obiettivi di vertice in questa stagione. La formazione nerazzurra arriva sicuramente in un momento migliore rispetto ad un Napoli che, negli ultimi mesi, pecca in continuità e in risultati. Chissà che il 4-1 con il quale gli azzurri hanno surclassato i lombardi nell’incontro di andata non possa essere un plus per gli uomini di Rino Gattuso.

Milan-Inter, la denuncia di Seedorf: “Razzismo anche in panchina, allenare per noi di colore è dura”

Due dubbi nella testa di Gian Piero Gasperini a poche ore da questo importante crocevia stagionale. Sulla trequarti si giocheranno una maglia da titolare Malinovskyi, Pessina e Pasalic, con quest’ultimo che sarebbe l’indiziato principale per rimanere almeno inizialmente i panchina. Anche Ilicic non è sicuro del suo posto in campo dal 1′, con l’ombra di Zapata che aleggia pesantemente su quella dello sloveno, comunque attualmente favorito. L’assenza di Hateboer verrà ovviata dalla presenza di Sutalo, mentre in difesa chance per Palomino accanto a Romero e Toloi.

Serie A, Milan-Inter: Ibrahimovic contro Lukaku ma non solo, dentro Tonali ed Eriksen. Le probabili formazioni

Schieramento quasi del tutto obbligato per Gattuso, che schiera tutti i suoi uomini di maggior talento a disposizione senza distaccarsi dal canonico 4-2-3-1. In avanti Osimhen sarà il riferimento centrale, con Insigne, Zielinski ed Elmas che svarieranno intorno a lui. In mediana pronti Bakayoko e Demme, mentre davanti a Meret dovrebbero esserci ancora Rrhamani e Maksimovic nonostante il recupero di Koulibaly che, tuttavia, non è ancora al 100%.

Di seguito le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Muriel.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.