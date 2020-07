Serie A, Atalanta-Brescia: Gasperini si affida a Zapata, alle spalle Pasalic e Malinovskyi. Le formazioni ufficiali

Il derby lombardo tra Atalanta e Brescia aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia le due compagini si sfideranno a partire dalle 21.45. Sulla carta non c’è storia, dato che gli orobici si trovano a quota 67 in piena corsa per il secondo posto insieme a Lazio e Inter, mentre le Rondinelle sono il fanalino in coda alla classifica, con soltanto la SPAL alle spalle, ma sul campo tutto può succedere. Di seguito le formazioni ufficiali.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Semprini; Bjarnason, Viviani, Dessena, Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez