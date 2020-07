Serie A, al via la 33ª giornata: stasera Atalanta-Brescia. Le probabili formazioni del derby del Gewiss Stadium

La Serie A continua ad incantare.

Nessun giorno di riposo per il campionato di massima serie, che riparte immediatamente con la 33esima giornata: si parte con la sfida tra Atalanta e Brescia, anticipo di martedì 14 luglio alle ore 21.45. Il match, in programma al ‘Gewiss Stadium’ sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, in particolare su Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite.

Serie A, 33a giornata: la designazione arbitrale per la partita in programma il 14 luglio

Dopo il pareggio in casa della Juventus -unica partita senza vittoria nel post-emergenza -, per la Dea arriva l’attesissimo derby contro gli uomini di mister Diego Luis López. La formazione di Gian Piero Gasperini è lanciata nella corsa che ha come obiettivo il secondo posto, traguardo finora mai raggiunto dal club nerazzurro. Per provare a battere anche i biancazzurri le novità in campo dovrebbero riguardare tutti i reparti: in difesa infatti sembrano pronti a trovare spazio Sutalo e Caldara, mentre sulla fascia dovrebbe rimanere ancora fuori Gosens sostituito da Castagne. Probabile esclusione anche per Ilicic, che andrà ancora in panchina, con Malinovskyi e Gomez dietro a Zapata.

Le Rondinelle, invece, dovranno fare ancora a meno di Joronen, nemmeno tra i convocati: tra i pali infatti ci sarà Andrenacci. Al centro della difesa Papetti titolare fisso con Tonali e Dessena sulla linea mediana. A formare il tandem d’attacco ci saranno Donnarumma e Torregrossa che avranno il compito di scardinare la retroguardia bergamasca.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Tameze, Pasalic, Castagne; Gomez, Malinovskyi; Zapata.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, A. Donnarumma.