Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a margine delle dieci le gare della 18° giornata di campionato.

Sono sei in totale i calciatori di Serie A che sono stati fermati in vista del 19° turno. Un turno di squalifica per Alexis Saelemaekers (Milan), Luca Vignali (Spezia), Alessio Romagnoli (Milan), Vlad Chiriches (Sassuolo) e Gianluca Mancini (Roma) e due turni di squalifica, invece, a Marco Sau (Benevento).