Serie A, 35a giornata: pokerissimo Atalanta, il Cagliari vede la salvezza. Pari tra Verona e Torino. La classifica

Sono appena terminati i match delle ore 15.00 del trentacinquesimo turno di Serie A.

L’Atalanta vuole a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League e vince meritatamente al “Tardini” di Parma 2-5 contro i ducali, ormai retrocessi in Serie B. In chiave salvezza successo importantissimo del Cagliari di Leonardo Semplici che vince lo contro esterno del “Vigorito” contro i Benevento e guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza, salendo a +1 dalla “zona rossa” della classifica. Al “Bentegodi” 1-1 tra Verona e Torino con i granata che tengono le distanze dalla zona retrocessione.

DI SEGUITO LA SLASSIFICA AGGIORNATA