Serie A, 30a giornata: le formazioni ufficiali delle gare in programma alle 19.30

Cinque gare andranno in scena a partire dalle 19.30 per completare il quadro della trentesima giornata del massimo campionato italiano, in attesa che questa sera scendano in campo Napoli e Roma al San Paolo. Di seguito le formazioni ufficiali in aggiornamento.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini. All: Ranieri.

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Missiroli, Murgia, Dabo; Strefezza; Cerri, Floccari. All: Di Biagio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All: Zenga.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Tameze, Castagne; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All: Gasperini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Martella, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All: Lopez

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Borini; Di Carmine. All: Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All: Gotti

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Cassata, Behrami, Lerager, Sturaro; Sanabria, Falque. All: Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Gervinho, Karamoh, Kulusevski. All: D’Aversa.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert; Ribery, Cutrone. All: Iachini