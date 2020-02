Serie A, 26^ giornata. E’ ufficiale: Juventus-Inter e altre 4 gare a porte chiuse. Il comunicato della Lega

Adesso è ufficiale.

Week-end particolare per 5 squadre del massimo campionato italiano. Attraverso il proprio sito ufficiale infatti, la Lega Serie A ha annunciato che Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter, si giocheranno a porte chiuse. I motivo del provvedimento è da attribuire all’emergenza coronavirus e alle disposizioni messe in atto per fare fronte allo stesso. Di seguito il comunicato diramato proprio pochi istanti fa dalla Lega Serie A:

“Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:

UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER”.