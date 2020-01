Serie A, 21a giornata: Parma ed Hellas Verona vincono, reti inviolate al “Ferraris”. Risultati e marcatori

Ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Tre gare sono andate in scena questo pomeriggio. Al “Ferraris” il risultato finale tra Sampdoria e Sassuolo è un pareggio a reti bianche. La squadra di Claudio Ranieri, in superiorità numerica per quasi tutto il corso della gara a causa dell’espulsione di Peluso, non è riuscita ad approfittarne. Le due compagini restano nella zona bassa della classifica. Un’altra vittoria di spessore, invece, per l’Hellas Verona, che ha battuto tra le mura amiche il Lecce con un netto 3-0. I giallorossi restano a +1 sulla terzultima. Infine, vince anche il Parma, impegnato questo pomeriggio in casa contro l’Udinese, con due gol di scarto. I ducali si portano a quota 31, insieme a Cagliari e Milan, in piena corsa per l’Europa.

Di seguito risultati, marcatori e classifica provvisoria.

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Hellas Verona-Lecce 3-0 (19′ Dawidowicz; 34′ Pessina; 87′ rig. Pazzini)

Parma-Udinese 0-2 (19′ Gagliolo; 34′ Kulusevski)