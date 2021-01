Serie A, 20a giornata: l’Atalanta dominata dalla Lazio, il Genoa schianta il Crotone. Risultati e classifica

Ventesima giornata di Serie A.

Nelle tre gare del pomeriggio vincono Lazio e Genoa che superano rispettivamente Atalanta e Crotone, pari del Sassuolo in casa del Cagliari. I biancocelesti di Inzaghi continuano la loro marcia positiva superando per 3-1 in trasferta gli orobici che hanno addirittura scavalcato piazzandosi così al quinto posto. Vittoria imponente del Genoa di Ballardini che schianta 3-0 il Crotone a domicilio, pari nel recupero del Sassuolo che impatta 1-1 in casa del Cagliari.