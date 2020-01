Serie A, 19a giornata: Sampdoria a valanga, torna a vincere la Fiorentina. Risultati e marcatori

Diciannovesima giornata di Serie A.

Dopo il lunch match, in cui l’Udinese ha asfaltato tra le mura amiche il Sassuolo con un netto 3-0, altre tre gare sono andate in scena questo pomeriggio. Al “Ferraris” la Sampdoria, dopo essere andata in svantaggio, ha battuto il Brescia, penultimo in classifica. Pokerissimo per gli uomini di Claudio Ranieri, che si portano a +5 sulla terzultima. Vince anche il Torino, tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Bologna, grazie alla rete messa a segno da Alejandro Berenguer ad inizio gara. I granata si avvicinano così alla zona Europa. Uno a zero anche al “Franchi”, dove la Fiorentina ha beffato la SPAL all’82’. Gli estensi sprofondano all’ultimo posto della classifica con 12 punti, mentre la Viola sale a quota 21.

Di seguito risultati, marcatori e classifica provvisoria.

Sampdoria-Brescia 5-1 (12′ Chancellor; 34′ Linetty; 45+3′ Jankto; 69′ rig., 90+2′ Quagliarella; 77′ Caprari)

Torino-Bologna 1-0 (11′ Berenguer)

Fiorentina-SPAL 1-0 (82′ Pezzella)