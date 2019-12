Serie A, 17a giornata: il Bologna vince ancora, un punto a testa per Parma e Brescia. Risultati e marcatori

Diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo il lunch match, in cui l’Atalanta ha asfaltato il Milan mettendo a segno tra le mura amiche ben cinque gol e chiudendo l’anno in bellezza, altre quattro squadre sono scese in campo. Allo Stadio Via del Mare, questo pomeriggio, il Bologna, reduce dalla vittoria a sorpresa proprio contro la Dea della scorsa giornata, ha battuto il Lecce per 2-3. Le due reti giallorosse, messe a segno nel finale, non sono bastate ai padroni di casa per completare la rimonta. Al “Tardini”, invece, un punto a testa per Parma e Brescia. I crociati hanno conquistato il pareggio grazie a una rete siglata nei minuti di recupero da Grassi, beffando le Rondinelle. Questa sera, appuntamento alle 20.45 al “Mapei” per Sassuolo-Napoli.

Di seguito risultati, marcatori e classifica provvisoria.

Lecce – Bologna 2-3 (43′, 66′ Orsolini; 56′ Soriano; 85′ Babacar; 90+1′ Farias)

Parma – Brescia 1-1 (72′ Balotelli; 90+2′ Grassi)