Serie A, 13^ giornata: vincono Inter e Milan, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica

Triplice fischio per le gare della massima serie.

Gli incontri di domenica 20 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 15.00, erano validi per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il lunch match delle ore 12.30 tra Torino e Bologna, terminato in parità con il risultato di 1-1, nel pomeriggio si è scesi in campo in quattro stadi italiani.

VIDEO Parma-Juventus, CR7 da record: Ronaldo con i gol al “Tardini” eguaglia Sivori ed entra nella storia della Serie A

In Sardegna si sono affrontate Cagliari e Udinese: le due squadre hanno diviso la posta in palio con il risultato di parità grazie alle reti di Lykogiannis (27′) e Lasagna (57′). Vincono, invece, i club milanesi: l’Inter a San Siro abbatte lo Spezia con le reti di Hakimi (51′) e Lukaku su calcio di rigore (71′); gol della bandiera per gli ospiti con Piccoli (90′-4′). Il Milan, ospite del Sassuolo, ottiene i tre punti grazie alle reti messe a segno da Leao, dopo appena 6 secondi di partita, e Saelemaekers (26′); Berardi, all’89’, ha provato a riparire il match per i neroverdi senza ottenere risultati. Infine, bottino pieno per il Benevento di mister Pippo Inzaghi che vince 2-0 contro il Genoa, reti di Insigne R. (57′) e di Sau su penalty (89′).