Scontri sull’A1, il Ministro Piantedosi sicuro: “Vietare trasferte? Si può”

Dopo gli scontri sull'A1 tra gli ultras romanisti e napoletani , il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato su quanto accaduto, soffermandosi in particolare su eventuali provvedimenti per il futuro.

"Vietare le trasferte ai tifosi? L’attuale quadro normativo consente di adottare dei provvedimenti restrittivi e io stesso, in qualità di prefetto, ho preso decisioni analoghe. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Lega calcio e gli organi di polizia. Darò istruzioni affinché si adottino provvedimenti improntati a criteri di massima precauzione. Non so se giuridicamente si può parlare di Daspo a vita ma di sicuro posso assicurarvi che l’attuale sistema di norme consente di adottare provvedimenti adeguati".