Scomparsa Andrea Rinaldi: il Legnano ritira la maglia numero 8 del giovane centrocampista

Il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia Rinaldi.

Non ce l’ha fatta il giovane centrocampista del Legnano, Andrea Rinaldi, scomparso ieri dopo tre giorni di battaglia contro un aneurisma cerebrale. Il giocatore nella giornata di venerdì, dopo avere accusato un malore nella sua casa di Cermenate, era stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Varese dove poi si è spento lunedì mattina. Una scomparsa che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, strettosi attorno alla famiglia del giovane centrocampista lilla. Significativo il gesto del Legnano che, per omaggiare il ragazzo, ha annunciato il ritiro della maglia numero 8 appartenuta allo stesso Andrea Rinaldi.

“Il Legnano – si legge in un comunicato diffuso proprio dalla società – e i suoi tifosi si preparano a dare l’ultimo saluto ad Andrea Rinaldi. Le esequie de nostro indimenticabile campione si terranno giovedì alle 15.30 allo stadio di Cermenate, in via Montale: l’attesa autorizzazione delle autorità è arrivata e visto l’enorme spazio questo consentirà, sempre ne rispetto delle norme anti Covid-19 (mascherine, distanza minima e controllo delle forze dell’ordine) di partecipare al funerale senza la limitazione di numero imposta invece da una cerimonia in chiesa. La camera ardente sarà allestita nella palestra antistante lo stadio e sarà aperta nell’intera giornata di mercoledì e giovedì mattina.

Un gesto toccante della madre resterà nei cuori dei tifosi lilla: la salma di Andrea è stata composta con la tuta de Legnano. Una dimostrazione di amore che non dimenticheremo mai.

Il Legnano renderà a sua volta un grande tributo ad Andrea: la maglia numero 8 sarà ritirata e consegnata alla famiglia. Nessuno potrà più indossarla, sarà per sempre la maglia di Andrea Rinaldi”.