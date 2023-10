Scommesse, Gervasoni: “Ho truccato molte partite per soldi. Succede ancora oggi”

"Ho truccato una dozzina di partite, l’ho fatto sostanzialmente per soldi". Così Carlo Gervasoni, intervistato ai microfoni de "Le Iene". L'ex difensore, testimone chiave nell'ultima grande inchiesta relativa al calcioscommesse, era in campo in occasione della famosa sfida Atalanta-Piacenza. "Ci vuole veramente poco per far sì che una partita vada in un verso o in un altro: chiedevo ad altri due-tre compagni, portiere, centrocampista e attaccante. E bastava mettere d'accordo la linea centrale. Si riusciva anche solamente alzando un po' la linea di difesa o lasciando una marcatura un po’ più leggera. Erano i piccoli dettagli che facevano la differenza", ha raccontato.