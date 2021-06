Schwoch: “Simy perfetto per il Monza. Buffon? Darà prestigio a tutta la Serie B”

Le parole dell'ex attaccante, Stefan Schwoch, sui temi più caldi della Serie B

⚽️

Parola a Stefan Schwoch.

Primo nella classifica all time dei marcatori di Serie B con 135 reti e oggi dirigente sportivo, Stefan Schwoch, è considerato tra i maggiori conoscitori della categoria. L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, si è soffermato sui temi più caldi del campionato cadetto partendo dal tema relativo agli attaccanti.

"Ben vengano i giovani, in tutti i reparti del campo, ma davanti paga anche l’esperienza e difficilmente si vincono i campionati senza un grande centravanti.Coda?Se io fossi il Lecce non me lo farei scappare. Ha fatto tanti gol, ma non dimentichiamoci i 10 assist. Se il Lecce lo ritiene fondamentale deve rinnovargli il contratto, senza mandarlo in campo col rischio di perderlo a zero. Se va via c’è la fila per lui. Lo ritengo uno degli attaccanti più forti della categoria, sposta gli equilibri".

Sull'attaccante ideale per il Monza: "Voto Simy. In A ha fatto molto bene ed è migliorato tantissimo da quando è in Italia, anche grazie a Stroppa, che lo conosce bene. All’inizio era un po’ impacciato anche nelle basi tecniche: col tempo è diventato un ottimo numero 9".

Su Lapadula Donnarumma e i giovani più forti della categoria: "Sta facendo ottime cose con la nazionale peruviana, ma arriva da due retrocessioni consecutive con Lecce e Benevento. Col Pescara in B fece 30 gol, quindi parliamo di un valore assoluto per la cadetteria. Il suo ingaggio è alto, ma se si vuole un attaccante che segna, bisogna pagarlo. Se Donnarumma torna quello di due stagioni fa, è un attaccante fuori categoria al massimo delle sue potenzialità. Ha sofferto quest’anno e per fortuna il Brescia ha trovato Ayé. Giovane forte? Mi aspetto tanto da Sebastiano Esposito se scenderà di nuovo in B. Mi aspettavo di più da lui con SPAL e Venezia, dove ha giocato poco. Aveva referenze enormi, non vorrei le abbia sofferte un po’.

Sui big che hanno deluso: "Menez, sebbene fisicamente non sia stato benissimo. Ma lui è uno che viaggia sulle ali dell’entusiasmo: se non gioca titolare nella Reggina, qualcosa non funziona in lui, non nella squadra.

Chiosa finale sul ritorno di Buffon in Serie B: "Un segnale importante in questo calcio: non sempre prevalgono i soldi. Gigi è sceso nella squadra che lo ha lanciato: darà prestigio a tutta la categoria".