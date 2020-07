Savoia, sciolto il nodo panchina: oplontini pronti a ripartire dal palermitano Aronica

E’ ufficiale: il Savoia ripartirà da Salvatore Aronica.

Archiviata la delusione per la mancata promozione diretta in Serie C, il Savoia si prepara in vista della prossima stagione. Proprio questa mattina, la società biancoscudata ha sciolto le riserve intorno al nome del tecnico che guiderà gli oplontini nel campionato di Serie D 2020/21, dopo l’addio di Carmine Parlato. Si tratta del palermitano Salvatore Aronica. L’ex Napoli, reduce da due stagioni alla guida dell’Under 17 del Trapani, sarà coadiuvato da Rosario Compagno: a sua volta reduce da un’importante esperienza vissuta a Palermo, nelle vesti di collaboratore tecnico, in quanto facente parte dello staff dell’ex allenatore rosanero Rosario Pergolizzi.

“Ho grande entusiasmo e voglia di iniziare – sono state le prime parole dell’allenatore – Approdo in una piazza calorosa, che vuole centrare obiettivi importanti. La Società è solida, lavora in modo professionale e competente, senza dimenticare che ha grande ambizione. Quindi non potevo chiedere nulla di meglio. Per quanto mi riguarda, lavorerò per ottenere quanto ci siamo prefissati io e la Società. Conosco bene la storia del Savoia, è una piazza dalla grande tradizione calcistica. Ci sarà tanto da lavorare per cercare di regalare al pubblico, sempre numeroso e caloroso, grandi soddisfazioni”.