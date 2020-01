Savoia-Palermo, il ricordo Perinetti: “Un loro dirigente mi colpì alle spalle. Corsa per la C? Entrambe le squadre si sono rinforzate”

Scontro a distanza. Nonostante la gara tra Savoia e Palermo si disputerà a marzo, le due compagini si stanno già iniziando a punzecchiare. La corsa per la promozione in Serie C sta entrando nel vivo, con i rosanero che hanno tre punti di vantaggio sulla formazione campana. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l’ex ds del Palermo, Giorgio Perinetti, ha raccontato un episodio avvenuto circa venti anni fa “Venni aggredito in tribuna lì da loro – racconta -. Un dirigente del Savoia mi diede uno schiaffo parecchio forte, colpendomi alle spalle e rompendomi addirittura gli occhiali. Dovettero intervenire altre persone presenti lì sugli spalti per evitare che la situazione degenerasse, mi fecero da scudo e me ne andai negli spogliatoi. Fu chiaramente una situazione piuttosto antipatica, anche se tutto rimase lì, perché decisi di non sporgere denuncia. La questione finì lì e il Palermo vinse il campionato, alla fine di quella stagione“.

La gara di andata al “Giraud” termino per 5-1 in favore dei padroni di casa, un ricordo doppiamente amaro per Giorgio Perinetti: “Eravamo andati in vantaggio con Elia e ci rimontarono, al secondo gol loro avvenne il fattaccio e alla fine ce ne fecero cinque“. Al ritorno però ad avere la meglio fu la formazione rosanero che si impose per 1-o grazie ad una rete realizzata da Massimiliano Cappioli: “In casa nostra ci fu una grande manifestazione d’affetto da parte del pubblico palermitano, che voleva riscattarsi sia dalla pesante sconfitta che da questo episodio sgradevole. Fu una partita abbastanza volitiva da parte nostra e all’ultimo minuto, su un calcio d’angolo di Brienza, segnò Cappioli facendo esplodere lo stadio. Era uno scontro diretto anche quello e per il Palermo significò veramente tanto ottenere quei tre punti. Con quella partita noi restammo in vetta alla classifica e il Savoia, invece, si tirò di fatto fuori dalla corsa alla promozione in Serie B“.