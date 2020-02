Savoia, Mazzamauro avverte il Palermo: “Siamo la squadra più forte, dieci vittorie per centrare l’obiettivo”

“I primi 5 minuti sono stati di studio, poi dal sesto in poi non c’è stata storia“.

Commenta così il successo per 4-0 sul Licata del “suo” Savoia il presidente onorario del club campano, Alfonso Mazzamauro. Il dirigente dei bianchi, al termine del match è intervento in conferenza stampa: “Il Licata è una squadra importante, aveva delle assenze, ma ha dimostrato di essere una grande squadra e di avere degli elementi davvero forti. Abbiamo fatto la nostra partita, il pensiero va inevitabilmente a quanto perso per strada. Oggi la squadra aveva bisogno di capitalizzare e ci è riuscita. Sono contento che De Vena si sia sbloccato: sarà il primo gol di una lunga serie“.

Il Savoia è secondo in classifica a sette punti di distanza dalla capolista Palermo: “Dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso: non spero nelle disgrazie altrui, guardiamo in casa nostra e spero che il match contro il Roccella sia stato un fatto a sé stante. Non ci possiamo permettere di pareggiare, dobbiamo fare 10 vittorie per centrare l’obiettivo. Sarà una guerra fino alla fine. Messina? È tra le quattro squadre più forti del campionato, però andremo lì per vincere“, ha concluso Mazzamauro.