Savoia, Mazzamauro ci crede: “Per noi sono tutte finali, silenzio stampa per mantenere basso profilo”. E sull’ipotesi ripescaggio…

“Dobbiamo fare il massimo dei punti possibile. Solo alla fine tireremo le somme, per noi sono tutte finali“.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport dal patron del Savoia Afonso Mazzamauro. I bianchi distano sette punti dalla capolista Palermo, squadra che affronteranno a Torre Annunziata il prossimo 22 marzo. Due settimana fa la compagine campana è caduta sul campo dell’FC Messina: “In quella circostanza la squadra aveva giocato senza i propri abituali valori. Silenzio stampa per i tesserati? Una scelta che nasce unicamente con l’intento di mantenere un profilo basso e lavorare serenamente“.

Tra la società ed i calciatori è nato una sorta di patto: “I giocatori vogliono sudare la maglia e portare i risultati a casa – sottolinea Mazzamauro – cercando di ottenere sempre il massimo, dando sempre il massimo. Non abbiamo alternative se non quella di vincere tutte le partite che ancora restano da disputare: questo deve essere il nostro impegno, poi guarderemo cosa hanno fatto gli altri. Ho chiesto al tecnico di far giocare chi sta meglio ed ha voglia di vincere“.

Infine, il numero uno del Savoia si è soffermato sulla possibilità di disputare i playoff e fare domanda di ripescaggio: “La presenterò, certamente. Il Comune mi ha garantito che si farà trovare pronto per gli impegni di propria competenza“, ha concluso Mazzamauro.