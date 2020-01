Savoia, il Marsala prende le distanze dalle polemiche sul caso Padulano: il comunicato

Si arricchisce di un nuovo capitolo il duello mediatico tra Palermo e Savoia.

I rosanero, attualmente a cinque punti in vantaggio sui campani, sono decisi a centrare l’obiettivo promozione in Serie C dopo il crack finanziario della vecchia società avvenuto che ha costretto i rosa a ripartire dal dilettantismo con una nuova proprietà. Stesso obiettivo per i campani, rilanciatasi prepotentemente alle spalle della capolista, dopo un avvio di stagione opaco: sul campo, le due formazioni, stanno dando vita ad un vero e proprio testa a testa, contendendosi il primato della classifica del Girone I del campionato di Serie D, la sfida tra i due club è parallelamente accesa anche fuori dal campo, e dunque, sotto il profilo mediatico.

Ultima a sorgere in ordine di tempo è stata la polemica tra la squadra di mister Carmine Parlato e l’emittente televisiva Gold 78, a seguito di un articolo pubblicato da Oplontini.com, con tanto di video, nel quale si evidenzia un botta e risposta tra conduttori e inviati nel corso della trasmissione Diretta Stadio. Un vero e proprio scambio di battute sulla presenza o meno, nell’undici titolare e nella distinta completa del Marsala, del tesserato Fabio Padulano, i cui toni e contenuti, secondo quanto si legge nel comunicato diramato dal Savoia, sarebbero oggetto di insinuazioni allusive legate alle origini del calciatore, nativo di Torre Annunziata. Frasi che, stando alla nota ufficiale del club campano, e lascerebbero intendere l’esistenza di ipotetici disegni volti a indirizzare il regolare esito della gara disputata domenica scorsa allo Stadio “Lombardo-Angotta” correlati all’impiego dello stesso calciatore.

Sulla vicenda si è espresso anche il Marsala, prendendo le distanze dall’accaduto attraverso una nota ufficiale pubblicata sulla propria pagina ‘Facebook’: “Il Marsala Calcio, in seguito a quanto accaduto domenica scorsa durante una trasmissione in onda presso un’emittente televisiva palermitana, si dissocia e prende le distanze a propria tutela e a tutela del proprio tesserato Fabio Padulano. La società azzurra si dichiara estranea e rimanda al mittente ogni frase in questione, ritenendola unicamente frutto di “pura fantasia”. Il Marsala Calcio tiene altresì a precisare che la formazione è e resterà sempre una scelta esclusiva dell’allenatore, in base alle esigenze tecniche di ogni partita. A tal proposito mister Terranova aggiunge: – Nella mia carriera non ho mai subito pressioni, nè tanto meno a Marsala. Nessuno si è mai permesso d’interferire nel mio lavoro – Il Marsala non può pertanto accettare ogni forma “d’ironica comunicazione” che vada a ledere la propria immagine e quella dei propri calciatori. Riteniamo chiuso l’argomento, imbarazzante e privo di ogni fondamento”, si legge.

Di seguito, il post in questione.