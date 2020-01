Sassuolo-Torino, probabili formazioni: le scelte di De Zerbi e Mazzarri. Le quote dei bookmakers…

Ancora qualche ora e sarà Sassuolo-Torino.

I neroverdi ospitano i granata per l’anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A: la gara, in programma alle ore 18.00 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una sfida piuttosto equilibrata. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.55, il segno X a 3.30 e infine il segno 2 a 2.80.

Roberto De Zerbi ritrova Domenico Berardi. Rientra anche Locatelli, mentre rimane fuori dai convocati Duncan, oltre a Marlon, Chiriches, Defrel e Ferrari, ai box per un problema alla caviglia. Nella difesa a 4 davanti a Consigli, dovrebbe essere Peluso a completare la coppia centrale insieme a Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce. Locatelli affiancherà Magnanelli nel ruolo di doppio regista.

Walter Mazzarri conferma il 3-4-2-1 con Bremer al posto di Djidji a completare la linea difensiva insieme a Izzo e Nkoulou. A centrocampo Rincon, sostituito all’ultimo da Meité contro il Bologna, dovrebbe essere certo di una maglia da titolare a fianco di Lukic in mediana. In avanti, conferme per Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti.

Di seguito, le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

TORINO (3-4-2-1)Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.