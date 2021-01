Sassuolo-SPAL, Marino: “Abbiamo compiuto un’impresa, neroverdi squadra di livello”

Impresa della SPAL che nel pomeriggio ha superato per 2-0 il Sassuolo nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Coppa Italia, Sassuolo-SPAL 0-2: l’ex Missiroli condanna i neroverdi, la banda di Marino si regala la Juventus

La compagine ferrarese guidata da Pasquale Marino ha conquistato il passaggio ai quarti di finale della competizione in cui affronterà la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico degli spallini intanto, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato l’imponente vittoria ottenuta al ‘Mapei Stadium‘.

“Posso solo fare i complimenti al Sassuolo per il grande primo tempo. L’espulsione ha cambiato la partita, senza per noi sarebbe stato complicato. Il Sassuolo gioca bene, è difficile limitare il loro palleggio. Sono contento perché la squadra ha fatto il massimo e abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Li abbiamo limitati, ma quando arrivano sulla trequarti sono imprevedibili perché giocano molto bene. È stata un’impresa perchè il valore dell’avversario non lo scopriamo oggi. Complimenti ai miei ragazzi, hanno lottato su ogni pallone ma è evidente che il vantaggio della superiorità numerica e l’aver segnato ha messo la partita come volevamo noi sfruttando gli spazi che il Sassuolo concedeva”.