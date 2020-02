Sassuolo-Roma, Fonseca: “Difficile dire cosa sia successo, nel primo tempo non abbiamo giocato. Risultato? Gli errori individuali…”

La Roma crolla al Mapei stadium.

Serata da dimenticare per i giallorossi, caduti sotto i colpi del Sassuolo, nell’anticipo di questa sera valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Caputo trascina i neroverdi con una doppietta messo a segno nei primi minuti di gioco, al 26° Djuric firma il tris. E’ solo nella ripresa che i capitolini accorciando le distanze grazie alle reti di Dzeko e Veretout. Ma a chiudere il match nei minuti finali, ci pensa Boga, mettendo a segno la rete del 4-2. Una ko amaro analizzato al triplice fischio dal tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Complimenti al Sassuolo per la partita di oggi, c’è da dire che oggi nel primo tempo non abbiamo giocato e quando difendi così risulta difficile vincere. Oggi in pratica non abbiamo giocato, una cosa davvero che non deve succedere a chi vuole arrivare in alto. Questa era una gara difficile e sappiamo che se facciamo giocare il Sassuolo ti può fare male, ogni volta che ci attaccavano hanno praticamente fatto gol. Difficile da spiegare cosa sia successo questa sera. Florenzi? Non credo che la sua cessione abbia causato dei malumori, sono sicuro che questa partita dovevamo prepararla meglio dal punto di vista mentale. È davvero difficile spiegare questo partita. Abbiamo commesso troppi errori individuali e lasciato troppi spazi al Sassuolo. Troppi cartellini? Non abbiamo perso per colpa del direttore di gara, ma direi che i gialli sono stati davvero troppi”.