Sassuolo-Roma, De Zerbi: “Vietato sbagliare, domani possiamo fare bene. Duncan? Plusvalenza importante”

E’ tutto pronto per Sassuolo-Roma.

Si preparano ad ospitare la formazione di Fonseca al “Mapei Stadium”, la formazione neroverde, reduce da uno scialbo pareggio a reti bianche maturato in casa della Sampdoria. Una sfida analizzata alla vigilia proprio dal tecnico della compagine emiliana, Roberto De Zerbi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Dobbiamo pensare alla partita di domani, possiamo far bene e dobbiamo stare concentrati. La Roma è una squadra forte e che gioca un calcio particolare e dobbiamo porre attenzione a quello, cercando di fare la partita con coraggio, non sbagliando cose semplici perché abbiamo fatto bene all’andata ma abbiamo pagato alcune situazioni in maniera pesante e che hanno poi condizionato. Domani vogliamo cercare di non sbagliare, di fare una partita di coraggio, qualità. Al di là della big, è una partita che ci dà l’opportunità di continuare da Genova e quindi col Torino. Dobbiamo ricercare la continuità. Affrontiamo la Roma, una grande squadra, vale ancora di più se dovessimo allungare la striscia”.

Chiosa finale sulla cessione di Duncan: “Abbiamo provato a valorizzarlo, è una plusvalenza importante. Non aveva mai avuto grandissime richieste e vuol dire che è migliorato e vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. Duncan voleva andare. Chi lavora 24 ore qui possono essere gratificati perché se prima non era mai stata una richiesta per Duncan e ora viene venduto, vuol dire che qualcosina di buono è stato fatto. Poi io devo allenare, sono chiaro con tutti. Oggi è la vigilia, mi interessa preparare bene una partita importante”.