Sassuolo-Parma, De Zerbi: “I ducali hanno una squadra esperta. Non mancheremo l’appuntamento. La condizione dei singoli…”

Il Sassuolo si prepara alla sfida contro il Parma, in programma domani.

I neroverdi, reduci dalla vittoria contro la SPAL, vogliono continuare il trend positivo ma davanti a loro troveranno un Parma più determinato che mai, in cerca di punti dopo la tanto contestata sconfitta contro la Lazio. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, in vista del match contro i crociati:

SQUADRA – “Momento migliore di sempre? Come punti sicuro, per quest’anno. Come prestazioni credo che, dopo Lecce, tutte a parte Udine, le abbiamo fatte buone. Il periodo dei pareggi con Juve e Milan, tutte gare molto buone. A livello di punti stiamo raccogliendo quello che prima non raccoglievamo e non è un caso. A Ferrara la sensazione era che avremmo vinto la partita, anche a 10 minuti dalla fine. Da domani inizia una nuova partita, si riparte da 0-0. Giochiamo contro la rivelazione del campionato insieme al Verona, abbiamo 3 punti di distacco e ci teniamo a fare una grande partita anche perché dietro corrono tutti. Traoré starà fuori qualche settimana per una distorsione alla caviglia. Djuricic è rientrato, Defrel sta bene e potrebbe partire dall’inizio. Marlon viene in panchina, ha aumentato il lavoro con la squadra ma non è ancora pronto. Chiriches si sta allenando a parte, tra una o due settimane dovrebbe tornare col gruppo”.

PARMA – “Si affronta cercando di esaltare le nostre potenzialità. Il Parma è squadra esperta, organizzata, ha individualità ed è difficile da battere, lo dice il campionato. Dobbiamo fare una partita di grande qualità e intelligenza se vogliamo vincere. Gervinho? E’ un grande giocatore, è un pericolo per tutte le squadre. C’è Caprari, hanno Cornelius, sono molto forti“.

Infine De Zerbi carica i suoi: “Non credo che mancheremo l’appuntamento domani. Stiamo bene, ci alleniamo bene, non sbagliamo un allenamento. La partita di domani è insidiosa. Incontrare il Parma è difficile per tutti. Magari cadremo ancora in futuro ma sotto il punto di vista dei risultati perché è da parecchio tempo che c’è lo spirito, umiltà di preparare le partite e non sono preoccupato, se non preoccupato in generale della partita”.