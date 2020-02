Sassuolo-Parma, D’Aversa: “Var? C’è da migliorare il regolamento. De Zerbi un amico. Sul caso Gervinho…”

La parola a Roberto D’Aversa.

Il tecnico del Parma, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara contro il Sassuolo, in programma domani alle 15:oo, valevole per la ventiquattresima giornata di serie A. Diversi i temi trattati dal coach dei crociati, partendo dal caso Gervinho, riaggregatosi con i compagni in settimana dopo la lunga vicenda legata alla sessione di mercato invernale: ” Nel momento in cui si prende una decisione bisogna riazzerare. L’unica cosa che devo fare è capire se può partire dall’inizio o subentrare. Nello spogliatoio condivido tutto con loro come se fossero figli, detto questo quello che è accaduto è acqua passata. Ha solo sbagliato a non presentarsi al campo, il tempo dimostrerà che tornerà a fare quello che faceva prima in gruppo”.

Sulla sfida contro i neroverdi, reduci dalla vittoria di misura contro la SPAL: “Sarà tosta contro una squadra che viene da dieci punti consecutivi ottenuti. Ora sono al completo, con una squadra forte e alternative pazzesche. Rispetto all’andata hanno cambiato modulo, ma restano sempre insidiosi. Noi dovremo usare le nostre armi, come intensità e determinazione“.

D’Aversa torna poi a parlare del dubbio episodio accaduto durante la partita di settimana scorsa contro la Lazio, terminata 1-0 in favore dei biancocelesti: “Se io chiamo il VAR, da allenatore, su alcune situazioni possono anche andarle a rivedere, ma c’è da fare un miglioramento sulla chiarezza del regolamento. Poi ci sono episodi lampanti, ma potevano anche dire che non era rigore. Il miglioramento va fatto per il regolamento, perché ci sono situazioni difficili e ve lo dico io che arbitro le partitelle di allenamento. Le difficoltà ci sono nella non chiarezza del regolamento“.

Sul rapporto con Roberto De Zerbi, allenatore degli emiliani: “Siamo amici dai tempi del Monza, è un allenatore molto bravo e, indipendentemente dalla rivalità, c’è profonda stima. Domani vorremo vincere entrambi“.