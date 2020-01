Sassuolo, Obiang: “C’è rabbia, ma non piangiamoci addosso. Squalifiche Berardi-Locatelli? Vi dico la mia”

Il Sassuolo si prepara a tornare in campo.

La compagine di Roberto De Zerbi è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali – contro il Genoa – è stata segnata da alcune decisioni arbitrali. I neroverdi, nel lunch match di domenica, proveranno a ripartire affrontando l’Udinese, seppur con alcune assenze.

Il centrocampista Pedro Obiang, intervenuto in conferenza stampa quest’oggi, ha parlato del momento che la squadra sta vivendo: “C’è tanta rabbia. Veniamo da due sconfitte e vogliamo tornare alla vittoria. Le nostre prestazioni sono buone ma a quanto sembra non bastano. Stiamo cercando di rendere questa rabbia positiva. Non c’è tempo per piangersi addosso, ci ha detto ieri il mister, ma a livello individuale questa gara ci ha fatto male perché non siamo abituati a lamentarci. Le nostre prestazioni devono essere migliori, ci stiamo lavorando“.

Sassuolo, De Zerbi: “Rigore per il Genoa scandaloso, partita condizionata da episodi. Irrati? E’ stato sfortunato”

A proposito, invece, del momento personale: “In partenza ho sofferto un po’ come tutti i giocatori ma i risultati e il rendimento della squadra era buono e ho cercato di imparare da Magnanelli e Locatelli che capiscono perfettamente cosa chiede il mister. Gol contro il Genoa? Lo stadio è speciale per me, sono cresciuto lì e da un lato positivo almeno mi sono portato qualcosa“.

Genoa-Sassuolo, Carnevali: “Rigore inesistente, risultato che ci fa arrabbiare. Arbitraggio? Le immagini sono chiare”

Infine, in merito alle assenze che il Sassuolo avrà a Udine: “E’ un peccato per Locatelli, per Berardi è un peccato più grande perché molto spesso si tende a puntare il dito su di lui. Da compagno mi piacerebbe difenderlo e cercare che in futuro ci sia un po’ di aiuto maggiore nei suoi confronti“.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ecco chi salterà la 19a giornata di campionato