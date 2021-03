Sassuolo-Napoli, Caputo: “Rigore non facile da segnare, ma ho un segreto. Insigne? Mi ha detto che…”

Francesco Caputo al termine di Sassuolo–Napoli.

L’attaccante della formazione neroverde è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio per 3-3 contro la franchigia campana. Il bomber di Roberto De Zerbi è stato protagonista assoluto dell’incontro, concretizzando il calcio di rigore che, nei minuti finali, ha permesso agli emiliani di pareggiare il momentaneo vantaggio azzurro. Ecco le parole di Caputo, che ha parlato sia del gol dagli undici metri nel finale di gara che del suo rapporto con Lorenzo Insigne: “Battere un rigore agli ultimi secondi non è facile, ma sono andato sul dischetto con la cattiveria giusta ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo e una traversa. Ci siamo ritrovati addirittura questo, ma questo è il calcio, è fatto di episodi. Ma non abbiamo mollato e l’abbiamo ripresa. Purtroppo i problemi fisici prima o poi arrivano. Il periodo difficile è alle spalle, ora sto trovando la forma migliore. Dobbiamo continuare così. Io e Lorenzo siamo amici, è un ragazzo d’oro, ci siamo scambiati due battute ed è finita là”.