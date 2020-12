Sassuolo-Milan, Pioli: “Gol di Leao? Bravi lui e Calhanoglu, non eravamo felici dei pareggi. Vi dico la mia sul mercato di gennaio”

Il Milan continua il suo percorso in campionato.

Il risultato finale nell’incontro con il Sassuolo è di 2-1 in favore dei rossoneri grazie alle reti di Rafael Leao e Saelemaekers. Dalla vetta della classifica, nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli continua a marciare in vista della sosta natalizia. Al termine della sfida contro i neroverdi, proprio il tecnico del Diavolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Diciamo che abbiamo 4-5 situazioni da calcio d’avvio. Volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime gare eravamo mancati in qualcosina. Bravi Calhanoglu e Leao. Io ripeto spesso alla squadra che ci sono momenti in cui le partite valgono un po’ di più. Non eravamo contenti dei pareggi, oggi pesava molto dal punto di vista mentale. Essere riusciti a vincere ci da grande soddisfazione. L’area tecnica sa che se ci saranno le opportunità di migliorare l’organico lo faremo. Il gruppo è compatto e unito, poi è difficile gestire così tante assenze. Chi viene chiamato in causa ha risposto molto bene. Ora ci manca l’ultima partita, mancherà anche Franck piuttosto. Oggi volevamo quasi giocare senza centravanti, con Diaz e Calha fra le linee senza dare riferimenti. Le squadre forti si sanno adattare alle caratteristiche di chi scende in campo senza perdere identità e caratteristiche. Chi sarriverà, se arriverà, dovrà avere la stessa voglia di quello che stiamo facendo noi ora. Sarà difficile trovare a Gennaio giocatori pronti da questo punto di vista“.