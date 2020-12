Sassuolo-Milan, emergenza offensiva per Pioli: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Scendono in campo Sassuolo e Milan.

Uno scontro al vertice, questo dice la classifica ma soprattutto il momento stagionale di neroverdi e rossoneri. Queste due formazioni sono tra le vere rivelazione di questo inizio di Serie A, con l’una in cerca di stabilità tra le prime cinque posizioni e l’altra in lotta per mantenere la testa della classifica oltre che confermare quanto di buono fatto dalla metà dello scorso campionato fino ad oggi. Una sfida ricca di contenuti – visibile su Sky Sport Serie A – e nella quale entrambe le compagini cercheranno i tre punti per accorciare ancor di più il divario con Juventus e Inter, rendendo qualsiasi esito tutt’altro che scontato.

La formazione guidata da Roberto De Zerbi perde per squalifica il grande ex Locatelli, con uno tra Obiang e Bourabia che lo andrà a sostituire al fianco di Lopez. Davanti non sta benissimo Berardi, ma potrebbe stringere i denti e affiancare Boga e Djuricic alle spalle di Defrel o Caputo. In difesa, davanti a Consigli, ancora spazio all’affiatata coppia Chiriches-Ferrari, con Toljan e Rogerio che agiranno da esterni bassi.

Per quanto concerne il Milan di Stefano Pioli l’emergenza in attacco e a dir poco rilevante. Dopo la ricaduta di Ibrahimovic, si è fermato anche Rebic per un problema al piede, diminuenda così ancor di più le chance offensive a disposizione dell’ex tecnico della Fiorentina. A fare da riferimento centrale ci sarà quasi certamente Leao, con Hauge e Saelemaekers sugli esterni e coadiuvati da Calhanoglu nel terzetto di trequartisti. Il centrocampo – orfano di Bennacer – dovrebbe essere composto da Kessie e Tonali, mentre nella retroguardia torna Theo Hernandez dopo l’indisponibilità della gara di Genova. Davanti a Donnarumma ci sarà ancora Romagnoli accanto al giovane Kalulu, con Calabria sulla corsia esterna di destra.

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao.