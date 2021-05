Sassuolo, Locatelli saluta De Zerbi: “Ho una cosa da dirti”

Manuel Locatelli saluta definitivamente Roberto De Zerbi.

Una storia di intesa calcistica e crescita sportiva quella tra il centrocampista neroverde e il tecnico bresciano, durata per ben tre stagioni all’ombra del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sono maturati entrambi, in modi e tempi diversi, ma ognuno dei due è riuscito a dare il suo contributo per la crescita complessiva a livello tecnico da parte del Sassuolo.

Posso solo dirti grazie.

Queste le semplici parole dell’ex mediano del Milan, che tramite un post sul proprio canale Instagram ha voluto salutare il partente De Zerbi, destinato a sedere dalla prossima stagione sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

Di seguito il post in questione.