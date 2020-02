Sassuolo, l’ex Palermo Bechini trova squadra in Serie D: il difensore classe ’01 firma col Campodarsego

Lorenzo Bechini si trasferisce al Campodarsego.

Palermo, tifosi troppo esigenti? Le critiche a Pergolizzi, il silenzio del “Barbera” e la vittoria sporca contro l’FC Messina

L’ex difensore del Palermo che ha lasciato i rosanero qualche giorno fa è stato ceduto dalla sua società attuale ossia il Sassuolo alla società veneta attualmente prima in classifica nel girone C di Serie D con nove punti di vantaggio sul Legnago. Il classe ’01 in questa prima parte di stagione non ha totalizzato nemmeno una presenza con la maglia del Palermo e ha dunque preferito sposare la causa del club della provincia di Padova.

VIDEO Palermo, Di Piazza: “Non volevo essere io il motivo della sconfitta. Savoia? Anche in America…”