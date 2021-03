Sassuolo, De Zerbi: “Successo meritato, il Verona mette difficoltà tutti. Europa? Ci manca ancora qualcosa”

Il Sassuolo batte il Verona e si avvicina sempre di più alla zona Europa.

Successo dei neroverdi nella sfida del “Mapei Stadium” contro gli scaligeri, andata in scena questo pomeriggio e valida per la 27^ giornata di Serie A. Un successo importante per la formazione di Roberto De Zerbi, che vola così a 39 punti in classifica a -7 dalla Lazio di Simone Inzaghi. Un successo analizzato proprio dal tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sembra come se oggi non avessimo meritato di vincere. Oggi abbiamo meritato di vincere. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo il Verona e credevo che andare alti a pressarli scatenasse l’intensità loro. Per disinnescare l’intensità forse era meglio abbassarsi un po’ col rischio di perdere il possesso palla. Lo abbiamo perso ma era voluto come erano volute le giocate tra le due punte e il primo potevamo essere in vantaggio di più di un gol. Detto questo, il Verona resta una squadra che non mette solo noi in difficoltà ma tutti”.

De Zerbi si è poi espresso sulla settimana appena trascorsa: “Mi sono portato un po’ la rabbia della partita nei primi giorni poi via via l’abbiamo sbollita. La rabbia non perchè qualcuno faccia cose volutamente contro in maniera non cattiva ma il nostro step in avanti passa dai giocatori di qualità che quando è richiesta devono metterla. Oggi abbiamo fatto tre gol, potevamo farne qualcuno di più ma perchè davanti ho tutti giocatori forti”.

Chiosa finale sugli obiettivi stagionali: “Io credo che già confermarsi ottavi, se riuscissimo a farlo, è un risultato strepitoso. Oggettivamente se non buca qualcuna delle sette davanti, facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino”.