Sassuolo, cattive notizie per De Zerbi: nuovo caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Cattive notizie per Roberto De Zerbi.

Dopo la paura Nazionali, la Serie A riparte in vista del rush finale di campionato. Proprio pochi minuti fa, però, notizie poco incoraggianti arrivano per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che non potrà infatti contare su Kaan Ayhan. Il difensore classe ’94, impegnato in questi giorni con la Turchia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati nel ritiro della sua Nazionale. Una notizia data dallo stesso club tramite una nota ufficiale.

“il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca”. Il difensore neroverde, a quanto si apprende dalla nota del club, “è totalmente asintomatico”. Al momento, conclude il comunicato del Sassuolo, Ayhan “sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”.