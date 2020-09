Sassuolo-Cagliari, Di Francesco: “Vi dico la mia su Godin e Nainggolan. Mille spettatori? Sono pochi”

La Serie A torna in campo.

Il massimo campionato italiano è ormai pronto in vista della prima giornata di campionato della stagione 2020/2021. Una ripartenza anomala a causa della pandemia da Covid-19 che terrà lontani i tifosi dagli stadi per diverse giornate, in base agli sviluppi delle prossime settimane per quello che riguarderà i contagi in Italia. Intanto, alla vigilia di Sassuolo-Cagliari, il tecnico del club sardo Eusebio Di Francesco, ex allenatore proprio del club neroverde, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa prima della gara. Il mister della squadra isolana si è soffermato anche sulle diverse notizie di mercato che circolano da diversi giorni attorno ai rossoblù.

Serie A, al via la nuova stagione: apre Fiorentina-Torino segue Verona-Roma. Le probabili formazioni

“Con Godin la società mi trasmette serenità. E’ un leader, è un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Aspettiamo altri innesti, ma credo che in questo momento debba dare solidità alla squadra, quindi Nandez può giocare sia da mezzala che da esterno alto. Joao Pedro? Non voglio chiuderlo in un ruolo, voglio che si liberi di determinati movimenti e che si possa muovere anche in modo più individuale, sono convinto che possa fare molto bene. Non posso che essere felice di sfidare il Sassuolo – ha proseguito Di Francesco durante la conferenza stampa -, perché lì ci ho lasciato il cuore. Ora siamo avversari, per quei 90 minuti diventerò loro nemico, perché vogliamo fare benissimo. Mille spettatori sono pochi, ma rendono migliore lo spettacolo: spero di poterli vedere anche alla Sardegna Arena“.

Riapertura stadi, l’annuncio di Spadafora: “Ammessi 1000 spettatori alle competizioni all’aperto”