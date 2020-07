Santana: “Serie C campionato ostico, voglio vivere un altro anno da protagonista”

Mario Alberto Santana e il messaggio per la città.

Il calciatore argentino del Palermo ha partecipato all’incontro inaugurale tra il club rosanero e la Caritas. Le parole del capitano rosanero nel corso dell’incontro presso lo stadio Renzo Barbera.

“Questo è un messaggio per la nostra città e non è una cosa scontata, magari io ho potuto rinunciare più facilmente a qualcosa rispetto ai miei compagni che stanno iniziando adesso al propria carriera. Un messaggio che diamo alla nostra città e ai nostri tifosi per dimostrare che teniamo alla città. Voglio vivere un altro anno da protagonista, voglio giocare e mettere in difficoltà ch arriverà. Sto bene e sono sicuro che arriverò in ritiro al meglio per cercare di poter fare il meglio. Serie C? I tifosi hanno la voglia di arrivare più in alto possibile, ma ci sono delle difficoltà che bisognerà affrontare. L’anno scorso siamo riusciti a superarle insieme e arrivare all’obiettivo, ci vuole tanto impegno sia dalla nostra parte che da parte dei tifosi che dovranno supportarci. La Serie C è complicata soprattutto il girone C, servirà voglia per fare bene. Io volevo solo tornare e finire la mia carriera qui, tutto ciò che verrà sarà solo qualcosa in più. Adesso mi impegnerò ancora di più per continuare a vincere”.