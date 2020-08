Santana: “Prime impressioni positive, Boscaglia mi dà fiducia. A Sagramola ho detto…”

Prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo.

La squadra di Roberto Boscaglia, in ritiro a Petralia Sottana, ha svolto quest’oggi una seduta di allenamento mattutina. Al termine di quest’ultima il capitano rosanero Mario Alberto Santana è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi trattati anche l’arrivo del nuovo tecnico e l’inserimento nel gruppo dei nuovi acquisti. Di seguito le dichiarazioni.

“I nuovi si sono inseriti molto bene e hanno trovato un gruppo che sa come cercare di aiutarli. l’impressione non può essere che positiva. Quando ho parlato con Sagramola la mia idea era quella di continuare per dare una mano. Sono felice che mister Boscaglia abbia fiducia in me e quindi spero che possa ricambiare nel miglior modo possibile. Sono molto carico perché ho lavorato tanto per arrivare in ritiro in una condizione ottimale, col tempo sono sicuro che fisicamente potrò solo migliorare“.

