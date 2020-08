Santana: “Mi godo il Palermo, non penso al futuro. Saraniti e Valente? Ho la mia idea”

Parla Mario Alberto Santana.

Il Palermo sta svolgendo il ritiro pre-campionato a Petralia Sottana. Quest’oggi, presso il borgo madonita, si è svolta la seduta di allenamento mattutina. Al termine di quest’ultima, il capitano rosanero è intervenuto in conferenza stampa per rivelare le prime impressioni a contatto con il nuovo gruppo di lavoro alla corte di Roberto Boscaglia. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Saraniti e Valente? Sono due ragazzi bravi e intelligenti che si sono inseriti benissimo, non parlo tecnicamente perché anche io sono un calciatore. Sono comunque felice che siano arrivati. Futuro? Credo che stiamo arrivando al termine della carriera, prima o poi purtroppo arriva il momento ma a dirla tutta non ci ho pensato troppo. Voglio godermi il campo fino a che mi sentirò di farlo, voglio godermi al massimo questo ritiro e poi vedremo cosa accadrà in futuro“.

