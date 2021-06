Santana: “Il prossimo anno la squadra sarà al top. Questa società è all’altezza”

"Era una cosa che doveva arrivare, in tanti mi hanno detto che sarebbe stato difficile e sofferta ma posso dire di essere tranquillo": le parole di Santana in conferenza stampa

Alta classe, giocate sopraffine per cuori forti, voce onnipresente nella testa dei propri compagni. Santana si è rivelato il giocatore simbolo di questo biennio rosanero targato Dario Mirri. Il ritorno in Sicilia tredici anni dopo l'ultima volta. Uomo dei record, bandiera, eterno capitano. L'ex calciatore della Fiorentina è riuscito a presenziare con la maglia del Palermo in tutte le competizioni: Serie A, B, C, D, Coppa Italia e Coppa Uefa, trovando la via della rete almeno in un'occasione. Ben 143 presenze in maglia rosanero, condite da undici gol. La realizzazione nel derby contro il Catania che è valsa la vittoria alla compagine di Filippi resterà impressa nella memoria dei tifosi rosanero per diversi anni. Di comune accordo con la società palermitana, Santana ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per iniziare ad indossare le vesti di allenatore. Ed è proprio da questa mansione che ripartirà l'uomo dei record nel settore giovanile del Palermo.